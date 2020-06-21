Европа: акции в поддержку беженцев

Массовые манифестации прошли в европейских столицах по случаю Всемирного дня беженцев. В Афинах на улицы вышли несколько тысяч человек, и это не случайно, поскольку Греция в последние годы является одним из главных пунктов прибытия на Средиземноморье для беженцев и мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

"Беженцы часто подвергаются нападкам. Однако это несправедливо. Власти видят в них угрозу, но беженцы нам не враги", - считает профсоюзная активистка Маргарита Кутсанелу.

На сегодняшний день на территории Греции в центрах по приему беженцев находятся более 50 тысяч человек. При этом данные центры на такое количество людей просто не рассчитаны. Однако несмотря на сложные условия, каждый месяц сюда прибывают все новые вынужденные переселенцы.

В Париже также прошла массовая акция по случаю дня беженцев, участие в которой приняли многие нелегальные мигранты. Они требовали от властей Франции упростить процедуру предоставления гражданства и выступали с критикой жестких действий полиции по отношению к нелегалам.

"То, что произошло с Джорджем Флойдом в Америке, оказало серьезное влияние на взгляды людей и во Франции. Но главное, это выявило масштабы системного расизма в странах Запада в целом", - говорит Франко Лоллиа, представитель ассоциации "Brigade Anti Négrophobie".

По его словам, во Франции также было немало случаев гибели выходцев из Африки от рук полицейских. Однако должного расследования властями не проводилось, убежден активист.