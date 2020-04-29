Беженцы-волонтеры помогают заболевшим коронавирусом

Надеж Илик прибыла в Португалию восемь месяцев назад. Тогда Италия отказалась принимать на своей территории спасенных в море нелегалов с судна Sea Watch. Португалия дала приют некоторым из пассажиров. Среди них и оказалась эта беженка из Камеруна.

Настал ее черед отплатить за доброту местным жителям. Женщина записалась в волонтеры и теперь поддерживает тех, кто оказался в непростой ситуации в связи с распространением коронавируса: "Я решила помогать, потому что Португалия помогла мне и моей семье в очень тяжелый для нас момент. Мне доставляет настоящее удовольствие оказывать поддержку тем, у кого трудности".

Всего на кухне, организованной в одной из школ Браги на севере страны, трудятся пять мигрантов-волонтеров. Только за последние сорок дней здесь было приготовлено свыше 9 тысяч обедов. Многие сюда приходят, так как остались без работы и денег. Есть и те, кто заразился коронавирусом и помещен теперь на карантин в специальном лагере на территории кампуса.

Сирийский мигрант Ахмад Сидо говорит, что хорошо понимает то, что они сейчас чувствуют: "Болезнь подобна войне. Это очень тяжело пережить. Нет ни помощи, ни еды. Но люди умеют помогать, мы помогаем!"

Гофран Шлаш, беженека из Сирии: "Я очень счастлива, что могу кого-то поддержать. Очень!"

"Это не единственный пример проявления солидарности со стороны беженцев на фоне эпидемии в Португалии. В Лиссабоне сирийская пара, владельцы ресторана, угощает бесплатными обедами борющихся с коронавирусом врачей", - передает из Португалии корреспондентка Euronews Филипа Суареш.