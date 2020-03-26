Антониу Гутерриш: "Война с коронавирусом - приоритет"

Изабель Кьюмар, Euronews: - Генеральный секретарь ООН заявил, что вызванный коронавирусом кризис не имеет прецедентов за 75-летнюю историю Объединенных наций. В преддверие саммита «большой двадцатки», Антониу Гутерриш призвал разработать глобальный план помощи беднейшим странам мира. По его мнению, понадобятся триллионы на оказание стимулирующих мер и на то, чтобы остановить распространение вируса в мировом масштабе. Для обсуждения этого и других вопросов мы пригласили Генерального секретаря в программу «Глобальный диалог». Господин Гуттериш, вы ранее неоднократно говорили, что весь мир должен объединить усилия, чтобы остановить пандемию, принимающую апокалиптический размах. Объясните, пожалуйста, вкратце, о каких именно мерах идет речь.

"Разработать ясную стратегию"

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: - Думаю, нам следует разработать ясную стратегию. Она состоит в том, чтобы свести на нет Covid-19, причем во всем странах. У «большой двадцатки», лидеры которой общаются завтра, есть четко сформулированный план действий. Он сочетает, конечно, тестирование, мониторинг и карантин, направленный на ограничение передвижения и контактов. Очевидно, что каждая из стран будет применять этим меры по-разному, в зависимости от наличия у нее нужного количества тестов. Там, где их недостаточно, потребуются более жесткие карантинные меры. Развитым странам следует это сделать как можно быстрее и объединенными усилиями, чтобы затем, когда проблема будет разрешена, помочь справиться с Covid-19 развивающимся странам.

Нам нужна четкая стратегия. Я бы сказал, что речь идет не только о сдерживании. Нам нужно сломать кривую развития пандемии. Нам нужно подавить очаги развития вируса. И для этого необходимо мобилизовать ресурсы национальных и мировой экономик, выражающиеся двузначной цифрой, чтобы справиться с социально-экономическими последствиями пандемии. Сегодня мы имеем дело не с финансовым кризисом, как в 2008 году. Конечно, нам нужно сохранить ликвидность финансовых систем, но не менее важно поддерживать людей и бизнес. Важно дать всем средства к существованию в этот сложный момент, люди должны оставаться на плаву и бизнес тоже. Такая прямая поддержка сегодня абсолютно необходима. Усилия прилагаются в нескольких странах. Но опять же, их следует прилагать скоординированно, на уровне «большой двадцатки». А затем, когда в этих странах кризис останется позади, следует мобилизовать средства. По моим оценкам, нам потребуется от 2,5 до 3 миллиардов долларов, чтобы помочь развивающимся странам сделать то же самое.

У МВФ есть кредитный потенциал в размере миллиарда долларов. Но нам нужны специальные права заимствования. В условиях военной экономики прибегают к печатному станку. Путь к глобальной эмиссии лежит через специальные права заимствования, чтобы предоставить их в распоряжение развивающихся стран. Следует также мобилизовать другие международные финансовые институты, увеличить свопы между центральными банками для того, чтобы помочь странам с формирующейся рыночной экономикой сконцентрировать этот огромный объем ресурсов и решить проблемы, стоящие перед их обществами. Наконец, я убеждён, что мы должны подготовиться к последующему восстановлению экономики - более устойчивой и инклюзивной. Нет смысла воспроизводить экономику прошлого. Очевидно, что многое необратимо изменится в нашей жизни. Нам следует умело использовать эту напряжённую ситуацию, превратить ее в возможность усовершенствовать экономику.

Изабель Кьюмар, Euronews: - Господин Гутерриш, не слишком ли большие амбиции в то время, когда мир стоит на коленях? Таким сильным экономикам, как у государств Евросоюза, приходится нелегко. США оказались на передовой. Вы призываете мобилизовать триллионы на борьбу с пандемией. Но, похоже, что во времена глобального кризиса лидерские качества тех или иных государств уходят на задний план. Считаете ли вы, что нам нужен новый глобальный механизм управления, который бы заменил суверенные государства в борьбе с пандемиями, поскольку, не исключено, что в будущем нам придется сталкиваться с ними снова?

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: - Я только что предложил, чтобы "большая двадцатка" немедленно создала механизм координации мер в ответ на пандемию и чтобы это осуществлялось под руководством Всемирной организации здравоохранения. Это необходимо делать систематически и скоординированно. Нельзя допустить проведения различных стратегий в разных странах, все они должны быть направлены на достижение общей цели - подавление вируса. У нас нет других вариантов, кроме как мобилизовать триллионы долларов на борьбу с пандемией. Американский Сенат обсуждает выделение пакета в два триллиона долларов. Эти два триллиона долларов соответствуют 10 процентам ВВП США. Это и есть тот двузначный показатель мировой экономики, который будет необходимо потратить на борьбу с вирусом. У нас есть способы сделать это. Если все стороны согласятся скоординировать усилия, я уверен, что "двадцатка" станет прекрасной возможностью объединить их и создать условия для того, чтобы МВФ, другие международные финансовые институты и центральные банки, осуществили необходимые меры поддержки. Как я уже говорил, обычно госдуарства печатают деньги в условиях военной экономики. В сегодняшней ситуации печатать деньги является способом проявить солидарность с развивающимся миром, а не только стимулировать ответные меры. Каждая из развитых стран делает это дня себя, но и создает условия для того, чтобы это можно было сделать в общемировом масштабе.

"На передовой пандемии"

Изабель Кьюмар, Euronews: - Если что-то и следует изменить в прошлом, то это недостаток солидарности, особенно, когда речь шла о развивающихся странах. Ультрауязвимых, как Вы их называете. Вы были Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Вы знаете ситуацию в лагерях по всему миру. Так в чем именно, больше всего и наиболее остро, нуждаются беженцы, живущие в антисанитарных условиях, без самого необходимого и в переполненных лагерях, если уж мы говорим о солидарности?

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: - Они нуждаются буквально во всем. Агенстства ООН только что выпустили План гуманитарной помощи, разработанный в ответ на пандемию Covid-19. Речь идет о том, чтобы в и без того крайне непростой гуманитарной ситуации, например, военного конфликта, государственной нестабильности, в лагерях беженцев и внутренне перемещенных лиц, обеспечить необходимые медицинские меры. А именно: снабдить тестами и оборудованием для лечения пациентов. В то же время, следует позаботиться и о медицинском персонале, речь здесь идетне только о наличии воды и мыла, чтобы вымыть руки. Надо позаботиться о безопасности медперсонала, который работает в таких тяжелых условиях. Все это фигурирует в Плане, разработанном совместно агентствами ООН, Красным Крестом, Красным Полумесяцем и различными неправительственными организациями. На реализацию этого плана необходимо собрать 2 миллиарда долларов, чтобы должным образом реагировать на сложившуюся ситуации в наиболее уязвимых странах мира.

Изабель Кьюмар, Euronews: - Да, господин Генеральный секретарь, уязвимые страны и общины действительно находятся на передовой пандемии и больше других пострадают от коронавируса. Как по-Вашему, можно сказать, что Всемирная Организация Здравоохранения потеряла в борьбе с коронавирусом драгоценное время, учитывая, что еще в декабре были предупреждения о его передаче от человека к человеку?

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: - Я думаю, что Всемирная Организация Здравоохранения руководствовалась четкими принципами с самого начала. Это государства-члены ООН отреагировали не сразу. Но теперь нет смысла обвинять друг други и выяснять, кто больше виноват. Сегодня необходимые действия заключаются в объединении всех здоровых сил на скоординированной основе, чтобы положить конец распространению пандемии и обеспечить получение эффективной помощи гражданами и предприятиями за счет массированной мобилизации средств. Без этого в нынешней ситуации не обойтись. Мы сейчас находимся в условиях войны против коронавируса. Мы должны справиться с этим, прибегнув к мерам экономики военного времени.

"Приоритетна только одна война"

Изабель Кьюмар, Euronews: - Вы говорите о военной экономике, военной ситуации, но с другой стороны призываете к глобальному прекращению огня. Некоторые могут сказать, что это весьма амбициозно, учитывая, что война идет на нескольких фронтах. Вы, очевидно, поддерживаете контакты с воюющими группировками в разных частях мира. Согласны ли они сложить оружие, учитывая ситуацию?

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: - Да, я дал поручение всем моим специальным посланникам в Сирии, Йемене, Ливии и в других местах, где есть конфликты, убедиться, что пушки смолкли. И некоторые из воюющих группировок уже дали положительный ответ. В других местах мы наблюдаем сотрудничество с нашими структурами в том, что касается противостояния Covid-19. К сожалению, ряд террористических организаций, которые никого и ничто не уважают, отказываются. Так, на днях группировка "Аш-Шабаб" напала на армию Чада, в результате чего погибли более 90 военнослужащих. Хочу выразить глубокие соболезнования народу Чада. Но я констатирую, что в мире растет осознание того, что приоритетна только одна война: это война с коронавирусом.

Изабель Кьюмар, Euronews: - Война с вирусом, да. Но для многих простых людей она может принести огромные перемены в жизни. Международная Организация Труда заявила, что до 25 миллионов человек могут потерять работу. Так что коронавирусный кризис рискует перерасти в рецессию и новую великую депрессию в глобальном масштабе.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: - Но именно поэтому необходимо четко сформулировать стратегию. Ее главные шаги заключаются в искоренении вируса и создании условий для скорейшего подъема экономики. Если все сделать именно так, объединив усилия, то речь будет идти не просто о сдерживании и смягчении последствий, - процессе, который будет длиться месяцы и месяцы. Нет, мы должны сломать кривую, мы должны задавить вирус на корню, чтобы не дать развиться той динамике, о которой вы говорите. И в то же время мы должны мобилизовать ресурсы, о которых я говорил, выделить двузначный показатель мировой экономики именно на то, чтобы поддержать простых людей, которые потеряют работу или зарплату, чтобы поддержать бизнес, который должен выжить и задать потом импульс восстановлению экономики. На до того мы должны взять пандемию под контроль.

Изабель Кьюмар, Euronews: - Одним словом, господин Гутерриш, вы сохраняете надежду?

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: -Я думаю, что люди осознали, что все это очень серьезно и будет еще серьезнее, если мир не проявит солидарность и не сможет эффективно скоординировать усилия. Если мы не остановим развитие вируса, речь будет идти о миллионах инфицированных, миллионах людей, которые могут умереть. И мы не можем допустить это. Снова повторюсь: у нас нет альтернативы жестким мерам, сформулированным Всемирной организацией здравоохранения, и мощной мобилизации ресурсов для поддержки семей и предприятий на плаву.