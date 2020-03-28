COVID-19: Ухань приходит в себя

Ухань приходит в себя Жители города провели в карантине 10 недель

Медленное возвращение к норме. Ухань, где была зарегистрирована вспышка инфекции коронавируса еще в конце декабря прошлого года, постепенно открывает транспортное сообщение. 11 миллионов человек провели в строгой изоляции более 2-х месяцев.

"Это как если бы я вернулся сюда с другой планеты, меня тут не было больше 8 недель, если не дольше", - говорит этот горожанин.

Ослабление мер контроля касается не только пассажирского сообщения, но и железнодорожных грузовых перевозок.

Пока, как сообщает, в частности, AFP, на то, чтобы въехать или выехать из Ухани, требуется получать разрешение властей.

Но уханьцы настроены оптимистично: "Надеюсь, что мы в ближайшем будущем уже начнем работать на полную катушку, поскольку, как нам говорят, больше случаев заражения именно в Ухани не отмечается, так что мы вернемся к нормальной жизни".

Те, кто ведает здравоохранением, проявляют осторожность: в Ухани в субботу были зарегистрированы три новых летальных исхода, а общее количество инфицированных составило свыше 50 тысяч человек, это больше, чем в любой другой городской агломерации КНР.