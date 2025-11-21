Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пожар нарушил ход переговоров по климату на COP30 в Бразилии

By Evelyn Ann-Marie Dom
Пожар в Голубой зоне климатической конференции ООН привел к эвакуации и застопорил переговоры. Саммит близится к завершению, но многие соглашения еще не достигнуты.

На конференции COP30 в бразильском Белене произошел пожар, в результате которого пришлось проводить эвакуацию и прервать переговоры ООН по климату в критический момент. Их участники упорно пытаются достичь соглашения о том, как активизировать усилия по борьбе с изменением климата.

Огонь вспыхнул в павильоне "Голубая зона", где во время официальных переговоров проводятся дополнительные мероприятия. В течение нескольких минут огонь был взят под контроль, но для проверки безопасности эвакуировать пришлось всю площадку.

13 человек получили медицинскую помощь в связи с отравлением продуктами горения.

Поскольку пятница была назначена последним днем, а переговоры шли вяло, председательствующая сторона конференции по климату изначально планировала, что министры и дипломаты будут работать допоздна в четверг. Пожар нарушил и без того нестабильный процесс.

Саммит уже пропустил установленный в среду крайний срок для достижения соглашения по нескольким ключевым вопросам, в том числе по финансированию климатических программ.

"Это означает, что нужно многое сделать за очень короткое время. И без того существовали огромные пропасть, которые нужно было преодолеть, и это не поможет", - говорит Тереза Андерсон, руководитель отдела климатической справедливости в ActionAid.

Некоторые участники переговоров опасаются, что задержка в дополнение к первоначальному отсутствию соглашения может заставить пойти на дополнительные компромиссы.

"Во время подобной чрезвычайной ситуации люди, как правило, становятся немного сплоченнее, [...] но здесь замешаны довольно глубокие фундаментальные интересы", — сказал опытный наблюдатель за климатическими переговорами Олден Мейер из европейского аналитического центра E3G. "Может получиться что-то настолько слабое, что оно никому не будет нужно".

Всего за несколько часов до пожара Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны "проявить готовность и гибкость для достижения результатов", что, по его словам, требует "компромисса и общих позиций".

В среду саммит уже пропустил установленный им самим срок для достижения соглашения по нескольким ключевым вопросам, в том числе по увеличению климатического финансирования развивающихся стран и постепенному отказу от ископаемого топлива.

Однако Гутерриш подчеркнул, что он "абсолютно убежден" в том, что соглашение может быть достигнуто даже по этим спорным вопросам. Он добавил, что непринятие самых решительных мер было бы провалом.

