COVID-19: в Израиле большинство зараженных - еврее-ортодоксы

Кабинет министров Израиля принял решение создать буферную зону вокруг ряда городов, в которых проживает крупная община евреев-ортодоксов.

Первым населенным пунктом, в который ограничен доступ, - город Бней-Брак, где в середине недели на прощание с известным раввином собрались сотни людей, хотя до этого власти ограничили количество участвующих в похоронах до двадцати человек.

Израильский минздрав сообщает, что почти треть тех, кто заразились коронавирусом, были инфицированы в синагогах и иешивах - религиозных учебных заведениях.

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По информации израильских медиа, ежедневный рост заражения в Бней-Браке составил 15%.

Почти половина пациентов, госпитализированных с COVID-19 - евреи-ортодоксы.

Власти полагают, что в Бней-Браке число зараженных может превышать 2000 человек, общее же количество инфицированных коронавирусом в Израиле составляет почти 7 тысяч, летальным исходом болезнь закончилась для 36 пациентов с COVID-19.