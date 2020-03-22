Станок на дому: звезды Парижской оперы не хотят выходить из формы

Не потерять форму! Для танцовщика - это главное. Этуаль Парижской оперы 26-летний Уго Моршан проводит утренний класс со своим педагогом, онлайн-класс. Моршан признается, что это довольно странно, но все же подобный опыт, по его словам, дает ощущение общности с коллегами и преподавателями. Спектакли в Opéra National de Paris не идут с девятого марта. Из-за распространения коронавируса мероприятия, собирающие более 1000 человек, были отменены правительственным указом. А восемь дней спустя на карантине оказалась вся страна. Сколько времени танцовщикам придется проводить у домашнего станка пока не ясно.