В Красноярске прошёл чемпионат по почёщинам. Он был организовано в рамках соревнований по бодибилдингу, пауэрлифтингу и кроссфиту Siberian Power Show. Посоревноваться в умении врезать по лицу захотели около 20 человек.

По правилам чемпионата в каждом раунде двое соперников по очереди дают друг другу пощёчины. Тот, кто начнёт терять сознание от удара или добровольно откажется от продолжения, — проиграл. Крепче всех оказался красноярский бармен Анатолий Галушко. Он получил приз в размере 25 тыс. рублей и медаль в форме креста с надписью Siberian Power Show.