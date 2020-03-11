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В Красноярске прошёл чемпионат по пощёчинам — победил местный бармен

В Красноярске прошёл чемпионат по почёщинам. Он был организовано в рамках соревнований по бодибилдингу, пауэрлифтингу и кроссфиту Siberian Power Show. Посоревноваться в умении врезать по лицу захотели около 20 человек.

По правилам чемпионата в каждом раунде двое соперников по очереди дают друг другу пощёчины. Тот, кто начнёт терять сознание от удара или добровольно откажется от продолжения, — проиграл. Крепче всех оказался красноярский бармен Анатолий Галушко. Он получил приз в размере 25 тыс. рублей и медаль в форме креста с надписью Siberian Power Show.

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