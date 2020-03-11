Китай опасается "импорта" коронавируса

На этом видео, снятом с беспилотного летательного аппарата - пустынные улицы китайского города Ухань, откуда пошло распространение заболевания COVID-19.
В Китае эпидемия пошла на спад, но теперь власти сообщают о случаях заражения от приехавших в Поднебесную из-за рубежа. Пекин опасается, что это может подорвать прогресс в прекращении распространения коронавируса.
По данным Национальной комиссии здравоохранения, за последние сутки жертвами COVID-19 в КНР стали 22 человека; зарегистрированы 24 новых случая заболевания.
Китай добился огромных успехов в борьбе с вирусом. Во вторник глава государства Си Цзиньпин посетил Ухань и официально объявил, что эпидемия в основном взята под контроль.
Число новых случаев заболевания в последние недели резко сократилось, но в среду эти показатели немного возросли из-за "импорта" коронавируса в основном из Италии, наиболее пострадавшей после Китая страны. В Пекине введён двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из зон "повышенного риска" - таких, как Италия, Иран, Южная Корея и Япония.
На настоящее время в Китае зарегистрированы около 80 случаев заражения "импортированным" коронавирусом.
Показатели в Ухани упали до нового минимума: в среду были зарегистрированы 13 случаев местного заражения коронавирусом, а в других районах Китая лишь 1.
С конца января Ухань и окружающая его провинция Хубэй были закрыты на карантин, 56 млн человек не смогли отправиться в другие части Китая. В связи с тем, что в течение нескольких дней подряд в Хубэе наблюдается отсутствие случаев заболевания за пределами Ухани, власти объявили во вторник, что здоровым людям в районах с низким уровнем риска будет позволено перемещаться в пределах провинции.
По последним данным, коронавирусом заразились почти 81000человек в Китае, но большинство из них уже вылечились. Число погибших в стране выросло в среду до 3158.
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