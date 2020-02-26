В Аммане проходит встреча представителей православных церквей

В столице Иордании началась встреча представителей православных церквей. Из четырнадцати приглашенных в Амман первоиерархов прибыли лишь четыре - патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили высокопоставленные делегации епископов. Воздержались от участия в каком-либо виде Константинопольский патриархат, Александрийская, Элладская, Грузинская, Болгарская, Кипрская, Албанская и Антиохийская церкви.

Собрание проходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для того, чтобы предотвратить раскол православного мира. В конце 2018 года была создана Православная церковь Украины. Константинопольский патриархат наделил ее статусом автокефальной церкви. Ее признали Александрийская и Элладская церкви. РПЦ из-за этого прервала евхаристическое общение – с Вселенским патриархатом полностью, с Александрией и Элладой частично.

Перед началом межправославного совещания в Аммане представитель РПЦ отметил, что решение проблем православия потребует длительного времени, но главное, что диалог начался. Ожидается, что по итогам встречи в Аммане будет принято совместное заявление.