Последствия кровавых столкновений в Нью-Дели

По меньшей мере 20 человек убиты, 189 получили ранения в ходе беспорядков в столице Индии Нью-Дели, которые совпали с визитом в эту страну президента США Дональда Трампа. Число погибших может ещё увеличится, так как в больницы доставлено большое количество тяжело раненых людей.

Столкновения между индуистами и мусульманами начались после принятия нового закона, упрощающего получение индийского гражданства представителям всех религиозных меньшинств кроме мусульман.

Глава правительства Нью-Дели Арджинд Кердживал попросил премьер-министра Индии ввести в районы города, охваченные беспорядками, армию. Полиция сообщает, что ситуация находится под контролем, но остается напряжённой. В индийской столице закрыты школы и действует запрет на проведение митингов и собраний.