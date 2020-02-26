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Прощай, "Патрик"! Во Франции провожают поезд на пенсию
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Жирный четверг в Венеции
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Другие No Comment
Прощание с "последним фараоном"
Роботы против коронавируса
Фестиваль "Сагаалган": лунный Новый год на озере Байкал
Демонстрации в Индии против визита Трампа
В Японии умер старейший мужчина на Земле
Беспорядки в Нью-Дели из-за закона о гражданстве
Коронавирус: жители Генуи опустошили супермаркеты
Соревнования школ самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро
"Розовый понедельник" на карнавале в Кёльне
Ирак. Протесты и столкновения
Обеспокоенные итальянцы осаждают супермаркеты
"Анти-карнавал" в грязи
Жирный четверг в Венеции
Медведь в Калифорнии и корова в Париже