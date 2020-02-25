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Фестиваль "Сагаалган": лунный Новый год на озере Байкал

Огромная замерзшая поверхность озера Байкал стала ареной для празднования лунного нового года - здесь проходит известный фестиваль "Сагаалган". Здесь на самом глубоком озере мира участники и гости исполняют "Йохор" - традиционный хоровод. Главное его правило - держать друг друга за руки и не выпускать их во время танца.

"Сагаалган" длится весь первый месяц года, а в 2020 году по буддийскому лунному календарю Новый год выпал на 24 февраля. Первый называют "белым месяцем", и здесь это важный праздник. По такому случаю были вырезаны 8 ледяных скульптур. Среди них - бородатый мужчина и плачущая девушка. Мужчина символизирует озеро Байкал, девушка - его дочь реку Ангару.

Саалган - это лунно-солнечный календарь буддистов. Считаептся, что от первого дня нового года зависит благополучие человека и всего мира на следующие 12 месяцев. А в 2020-м начинается также новый календарный цикл, сулящий глобальные изменения.

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