Демонстрации в Индии против визита Трампа

Президент США Дональд Трамп прибыл в Индию со своим первым визитом. По итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заключены контракты в сфере обороны на сумму более трех миллиардов долларов. Между тем во вторник в ряде городов Индии прошли акции протеста коммунистов против визита Трампа, а ранее президента горячо приветствовали индуистские националисты.
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