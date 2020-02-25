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Роботы против коронавируса

Бороться к коронавирусом в Китае помогут роботы. Один из них, на гусеничном ходу, снабжён баллончиками с дезинфицирующим средством. Передвигаясь, он распыляет его вокруг, обеззараживая окрестности.

Другой робот ездит по городским улицам и способен измерять температуру тела сразу у нескольких десятков человек. Робот с интегрированными технологиями 5G , облачных вычислений и визуального интеллекта, а также тепловизором может также выявлять, носит ли человек маску. Если маски нет, но он может сделать устное предупреждение.

Разработчики устройств считают, что их можно задействовать для профилактики инфекции в местах массового скопления людей

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