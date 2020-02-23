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Италия

Как живёт итальянский город в карантинной зоне

Комментарии
 Андрей Позняков
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Как живёт итальянский город в карантинной зоне
Авторское право
Miguel MEDINA / AFP
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Кодоньо — крупнейший город, оказавшийся в карантинной зоне на севере Италии. По решению правительства, полиция перекрыла все въезды и выезды. Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу. В городе закрыты школы и муниципальные учреждения. Даже аптеки работают в особом режиме — посетителей обслуживают лишь в экстренных случаях и только за закрытыми дверями. Жители Кодоньо по-разному воспринимают происходящее:

— Если бы людям не запретили покидать город, мы бы все ездили туда-сюда, и невольно перенесли бы вирус в другие города.

— Мы в смятении. Наша жизнь больше не будет такой, как прежде.

Нервозность особенно ощущается в очереди на входе в супермаркет. «Это больше, чем паника, мы ощущаем бессилие», — объясняет один из покупателей.

Доступ в магазин ограничен. В то время как для одних это лишь обычная закупка выходного дня, другие жители карантинной зоны не скрывают, что хотят подготовиться к возможной длительной изоляции и опасаются дефицита продуктов.

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