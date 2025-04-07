Крупные захоронения погибшего от эпидемии скота беспокоят жителей Хегьешалома

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На поле в Западной Венгрии, в нескольких километрах от австрийской границы, из земли поднимаются пузырьки с жидкостью. За последние дни здесь было захоронены более 3000 туш крупного рогатого скота, погибшего из-за эпидемии ящура.

Новые кадры с беспилотника были получены из анонимного источника, его можно посмотреть здесь:

Видеозаписи этого явления появились в социальных сетях в воскресенье, и за короткий промежуток времени ими поделились тысячи людей.

Самое популярное видео было загружено в Facebook Ласло Нюлем. Он живёт в Чемезтанье, в нескольких сотнях метров от скотомогильника, с женой и детьми. Нюль рассказывает, что несколько дней назад здесь стоял ужасный запах:

"Мы напуганы, дети напуганы. Мы вложили все наши деньги в этот дом, это дом моих родителей, где жили мои родители, когда мы были маленькими. Мы хотели уехать из города, хотели приехать сюда, где в место тишины и покоя. Но они собираются сделать так, что нам будет совершенно невозможно здесь оставаться", - говорит Ласло, которого в момент нашего визита забрала полиция: его привели на допрос из-за видео, которое, по его словам, он не снимал на закрытой территории.

На фермах рядом со скотомогильником нет водопровода, только скважины

Этот человек, которого вскоре отпустили, в детстве учился в школе, где в то время нынешний министр сельского хозяйства Иштвана Над работал учителем.

Теперь Ласло просит его о помощи, поскольку местные жители опасаются, что туши загрязнят колодцы на фермах. Он хотел бы, чтобы министр письменно подтвердил, что поможет местным жителям, если они понесут какой-либо ущерб из-за скотомогильника.

Но обеспокоены не только жители ближайших окрестностей. В Хегьешаломе, ближайшем к кладбищу городе, в воскресенье в мэрии прошло экстренное совещание по поводу видеороликов, опубликованных в социальных сетях. Мэр Ласло Шёке обратился к властям и надеется, что сложившаяся ситуация будет носить временный характер.

"Я думаю, что работы здесь не закончены. Но во время работ было снято видео, на котором видно, что, действительно, захоронение не до конца завершено", - сказал мэр в интервью Euronews, добавив, что он не является экспертом в вопросах здоровья животных, но информирование общественности для него важно.

Сейчас территорию вокруг крематория и скотомогильника оцепила охранная компания, а все проезжающие мимо машины сдают назад.

Министерство сельского хозяйства выступило с заявлением в ответ на видеозаписи. По словам доктора Саболча Паштора, главного ветеринарного врача страны, все делается в соответствии с правилами, а явление разложения, которое видно на кадрах, неизбежно из-за большого количества убитых животных. По словам Паштора, яма будет окончательно засыпана только через несколько дней.