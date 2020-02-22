Италия вводит карантин

В Италии — первая смерть от COVID-19. Пожилой мужчина скончался в Падуе на севере страны. Пока неясно, как именно он заразился: диагноз ему поставили в последний момент.

В пятницу стало известно сразу о 14 новых случаях заражения коронавирусом в Италии — в дополнение к уже известным трём. Власти страны предпринимают решительные меры.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

"Министерство здравоохранения обнародовало постановление, согласно которому будет введён карантин — обязательная изоляция — тех, кто контактировал с пациентами, у которых подтверждено наличие вируса".

При этом врачи подозревают, что у вируса есть пока неисследованные способы распространения. Один из новых заразившихся — знакомый туриста, который, вернувшись из Китая, перенёс COVID-19. После этого он проходил проверку, и следов вируса у него не нашли.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Мы обеспокоены случаями заражения без явного эпидемиологического риска, вроде поездок в Китай или контактов с заболевшими. Также мы обеспокоены ростом случаев в Исламской республике Иран, где за последние два дня 18 заражений и четверо скончавшихся".

В Иранском минздраве предполагают, что вирус могли занести рабочие из Китая, но в то же время подчёркивают, что заболевшие с китайцами прямо не контактировали. В аэропортах Исламской республики действуют пункты проверки, но врачи не исключают, что коронавирус уже распространился в крупных городах.