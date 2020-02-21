Акция "Гринпис" на французской АЭС

Двадцать шесть активистов "Гринпис" ворвались на площадку атомной электростанции Трикастен, расположенную во французском департаменте Дром, и устроили акцию протеста, цель которой – привлечение внимания к ветхому, по данным активиситов, состоянию станции.

Все участники акции были в итоге задержаны силами правопорядка.