Акция "Гринпис" на французской АЭС

Двадцать шесть активистов "Гринпис" ворвались на площадку атомной электростанции Трикастен, расположенную во французском департаменте Дром, и устроили акцию протеста, цель которой – привлечение внимания к ветхому, по данным активиситов, состоянию станции.
Все участники акции были в итоге задержаны силами правопорядка.
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