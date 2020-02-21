Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Акция "Гринпис" на французской АЭС

Двадцать шесть активистов "Гринпис" ворвались на площадку атомной электростанции Трикастен, расположенную во французском департаменте Дром, и устроили акцию протеста, цель которой – привлечение внимания к ветхому, по данным активиситов, состоянию станции.

Все участники акции были в итоге задержаны силами правопорядка.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.