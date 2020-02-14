Эйфелеву башню предоставили влюблённым

В Париже, имеющем репутацию города любви, влюблённые пары отпраздновали день святого Валентина на Эйфелевой башне. Первый этаж этого символа французской столицы был превращён в зону для влюблённых, украшенную воздушными шарами в форме сердца. На память о празднике пары написали свои имена на бумажных сердечках, которые за тем приклеили к окну.
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