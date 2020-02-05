Пелоси и Трамп: война жестов

Дональд Трамп не стал пожимать руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси руку, а та в ответ разорвала копию традиционного обращения президента США "О положении страны" на финальных словах выступления.
Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телекомпании Fox News осудил поступок Пелоси, заявив, что Спикер Палаты представителей опозорила церемонию выступления.
"Необходимо всегда соблюдать приличия и проявлять уважение, - отметил он. - Но то, что она встала и разорвала текст речи, бесчестит всю церемонию, и я думаю, что это было унижение достоинства совместного заседания обеих палат Конгресса, и именно так это и останется в памяти".
Копию своего послания Трамп передал Пелоси за несколько минут до начала выступления. В тот момент спикер протянула президенту руку, однако он не пожал ее, а развернулся и занял свое место на трибуне. Как только Трамп закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и демонстративно разорвала их.
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