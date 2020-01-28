Американские полицейские спасли оленя

Американские полицейские спасли от неминуемой гибели олениху. Животное упало в бассейн на территории частного дома в округе Фейетт штата Кентукки и не смогло выбраться из него самостоятельно. Когда его обнаружили, оно почти не двигалось, зацепившись передними копытами за борт. Двое полицейских вытащили олениху из почти замерзшей воды, после чего та скрылась в лесу.
Всего в США сегодня насчитывается около 30 млн оленей. Ежегодно в стране происходит до 1,5 млн ДТП с их участием.
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