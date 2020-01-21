В Багдаде снова происходят антиправительственные выступления. По поступающим сообщениям, полиция несколько раз открывала огонь по демонстрантам, использовала гранаты со слезоточивым газом для разгона протестующих в центральных районах иракской столицы. Особенно ожесточенные стычки были отмечены в кварталах, прилегающих к одной из основных трасс города, проспекту Мухаммед аль-Касем. По данным медиков, более десятка человек получили серьезные отравления газом. В Ираке с начала октября не стихают протесты против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием.
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