В ФРГ и Испании задержаны предполагаемые шпионы. Они собирали сведения в интересах РФ

Алла С., уроженка Румынии, в течение нескольких лет жила с двумя детьми в многоквартирном доме в городе Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия. В прошлый вторник 45-летнюю женщин задержали и передали в федеральную прокуратуру в Карлсруэ. По сообщениям СМИ, детей забрала соцслужба местного управления по делам молодежи.

Предполагается, что вместе с сообщником, гражданином Украины, жившим в Испании и там же задержанным, женщина следила за немецким бизнесменом, поставлявшем в Украину беспилотники. Следователи, по данным СМИ, не исключают, что шпионы могли заниматься "подготовкой дальнейших тайных действий против объекта" - вплоть до покушения или физического устранения.

"Она никогда не здоровалась"

Алла С., очевидно, была не очень популярна среди своих соседей по жилому комплекс. Из ее квартиры часто доносились крики. BILD приводит слова соседей, которые описывают ее как человека, обычно пребывающего в плохом настроении: "Когда вы встречали ее на лестничной клетке, она никогда не здоровалась", - отмечают они.

По данным Федеральной прокуратуры Карлсруэ, предприниматель, за которым шпионили сообщники, находился в поле зрения путинских агентов с декабря 2025 года. В течение нескольких недель - а именно с начала марта - Алла С. снимала на мобильный телефон видео частного дома предпринимателя.

По оценке следствия, речь может идти о так называемых "агентах низкого уровня" или "одноразовых агентах" - людях без разведывательной подготовки, которые выполняют задания за небольшие деньги и часто не зная, кто дает им указания и какова цель их деятельности.