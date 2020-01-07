Харбин: фестиваль ледовых скульптур

В Харбине, в самой холодной и северной провинции Китая, проходит 34-й международный международный фестиваль льда и снега, традиционно открывающий зимний туристический сезон. Победителя определят уже в среду, а потом скульптуры еще два месяца будут радовать гостей фестиваля.
В этом году на создание ледяных более 110 ледяных инсталляций у мастеров ушло около 110 000 кубических метров льда и 120 000 кубических метров снега. На фестивале представлены ледяные творения разных размеров - от миниатюр до высоких дворцов.
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