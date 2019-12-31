Мир встречает новый год

Мир вступил в новое десятилетие. Первыми на планете 2020 год встретили жители островных государств в Тихом океане, а в 14 часов по московскому времени праздник пришел в Новую Зеландию.

Центром новогодних мероприятий стал Окленд. На небоскребе Skу Tower отсчитывались последние секунды уходящего года (башня впервые стала центром лазерного шоу и анимации). Ровно в полночь в небе вспыхнул салют, а на мосту Auckland Harbour зажглась праздничная иллюминация.