Япония: гигантские лепешки в храме Ацута

Гигантские рисовые лепешки принесены в один из синтоистских храмов в японском городе Нагоя с тем, чтобы наступающий год подарил обильный урожай и хорошее здоровье. Такое подношение ежегодно делают фермеры и другие жители префектуры Айти святилищу Ацута-Дзингу. На этот раз самая крупная лепешка (всего их четыре) имела в диаметре полтора метра и весила около 450 килограммов. Лепешки останутся в храме до 7 января. Затем их раздадут верующим.
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