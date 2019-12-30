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Япония: гигантские лепешки в храме Ацута

Гигантские рисовые лепешки принесены в один из синтоистских храмов в японском городе Нагоя с тем, чтобы наступающий год подарил обильный урожай и хорошее здоровье. Такое подношение ежегодно делают фермеры и другие жители префектуры Айти святилищу Ацута-Дзингу. На этот раз самая крупная лепешка (всего их четыре) имела в диаметре полтора метра и весила около 450 килограммов. Лепешки останутся в храме до 7 января. Затем их раздадут верующим.

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