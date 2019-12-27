Марадона в гостях у президента Аргентины

Легендарный футболист Диего Марадона посетил нового президента Аргентины Альберто Фернандеса в его резиденции Каса-Росада. Фернандес является поклонником команды "Архентинос Хуниорс", в которой Марадона начинал игровую карьеру. 59-летний экс-игрок сборной Аргентины подписал и вручил политику футболку с номером "10". После встречи Марадона вышел на балкон с миниатюрной копией Кубка мира 1986 года и поприветствовал болельщиков, которые собрались на Пласа-де-Майо.