Марадона в гостях у президента Аргентины

Легендарный футболист Диего Марадона посетил нового президента Аргентины Альберто Фернандеса в его резиденции Каса-Росада. Фернандес является поклонником команды "Архентинос Хуниорс", в которой Марадона начинал игровую карьеру. 59-летний экс-игрок сборной Аргентины подписал и вручил политику футболку с номером "10". После встречи Марадона вышел на балкон с миниатюрной копией Кубка мира 1986 года и поприветствовал болельщиков, которые собрались на Пласа-де-Майо.
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