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Тайфун испортил Рождество филиппинцам

Тайфун Фанфон испортил Рождество жителям Висайских островов на Филиппинах, обрушив на них проливные дожди, порывистый ветер и наводнения. Скорость ветра достигала скорости в 87 м/c. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Огромное число скопилось в портовых городах из-за приостановки навигации. Один человек погиб от удара током, коснувшись упавшей линии электропередачи.

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