Тайфун испортил Рождество филиппинцам

Тайфун Фанфон испортил Рождество жителям Висайских островов на Филиппинах, обрушив на них проливные дожди, порывистый ветер и наводнения. Скорость ветра достигала скорости в 87 м/c. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Огромное число скопилось в портовых городах из-за приостановки навигации. Один человек погиб от удара током, коснувшись упавшей линии электропередачи.
Другие No Comment
Волонтеры поздравляют детей и мигрантов
Рождество: праздничные гуляния берлинских "моржей"
Пожарные отмечают Рождество
В Мексике показали гигантского младенца Христа
Пудинг с королевского стола
Столкновения в торговом центре
Помощники Санты взмывают в воздух
Протесты против закона о гражданстве
Американским военным в Сирии привезли подарки
Животные в снегу
Против фемицида с завязанными глазами
С Болтом, барабанами и вентиляторами
"Генералов - в мусорные баки!"
Рождественские ясли Бэнкси