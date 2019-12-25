Тайфун испортил Рождество филиппинцам

Тайфун Фанфон испортил Рождество жителям Висайских островов на Филиппинах, обрушив на них проливные дожди, порывистый ветер и наводнения. Скорость ветра достигала скорости в 87 м/c. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Огромное число скопилось в портовых городах из-за приостановки навигации. Один человек погиб от удара током, коснувшись упавшей линии электропередачи.