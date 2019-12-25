В Мексике показали гигантского младенца Христа

В Мехико тысячи горожан и туристов пришли посмотреть на самое большое в мире скульптурное изображение младенца Христа. Примечательно, что между муниципалитетами страны развернулась настоящая борьба за то, у кого изображение Иисуса масштабнее.
Последние пять лет лидерство держал район Истапалапа в Мехико, но в прошлом году его обошел город Сакатекас. В Истапалапе не сдались: благодаря усилиям художника Давида Гомеса Резендиса свет увидел настоящий гигант. Художник обещает к следующему году изготовить полный рождественский вертеп, в котором все участники будут поражать воображение своими размерами.
Другие No Comment
Пудинг с королевского стола
Столкновения в торговом центре
Помощники Санты взмывают в воздух
Протесты против закона о гражданстве
Американским военным в Сирии привезли подарки
Животные в снегу
Против фемицида с завязанными глазами
С Болтом, барабанами и вентиляторами
"Генералов - в мусорные баки!"
Рождественские ясли Бэнкси
Рождественское "Восстание вымирающих" в Сиднее
Биохимик стала "Мисс Америка-2020"
Новогодняя ёлка на дне Байкала
Самые интересные видео из рубрики No Comment на этой неделе