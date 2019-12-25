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В Мексике показали гигантского младенца Христа

В Мехико тысячи горожан и туристов пришли посмотреть на самое большое в мире скульптурное изображение младенца Христа. Примечательно, что между муниципалитетами страны развернулась настоящая борьба за то, у кого изображение Иисуса масштабнее.

Последние пять лет лидерство держал район Истапалапа в Мехико, но в прошлом году его обошел город Сакатекас. В Истапалапе не сдались: благодаря усилиям художника Давида Гомеса Резендиса свет увидел настоящий гигант. Художник обещает к следующему году изготовить полный рождественский вертеп, в котором все участники будут поражать воображение своими размерами.

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