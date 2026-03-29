Эксклюзив: Израиль пресекает насилие со стороны поселенцев на Западном берегу

В документе, с которым удалось ознакомиться Euronews, содержатся указания канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху израильской армии и полиции пресекать насилие поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Речь идет о "Директиве премьер-министра по борьбе с националистическими преступлениями в Иудее и Самарии", необычной для администрации Нетаньяху ( Иудея и Самария - это библейские названия территории, известной сегодня как Западный берег реки Иордан - прим.)

Ранее было объявлено, что власти частично перераспределят армейский контингент из Ливана на Западный берег, чтобы сдержать насилие со стороны еврейских поселенцев. Это первый случай, когда Израиль снимает войска с активного фронта в пользу территории, которая считается гораздо менее опасной.

Новость появилась на фоне предупреждений начальника штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира о том, что армия близка к развалу из-за острой нехватки личного состава, поскольку она растянута на несколько фронтов в Газе, Ливане, Сирии и на Западном берегу, что приводит к нехватке войск.

На Западном берегу и в Восточном Иерусалиме проживает около 700 000 поселенцев, а также 3,8 миллиона палестинцев. Обе территории ООН считает незаконно оккупированными, хотя Израиль это оспаривает.

Поселенческая активность стала неуклонно расти при Нетаньяху и особенно - после избрания президентом США Дональда Трампа. Он в отличие от своих предшественников, воздерживается от осуждения расширения поселений, хотя и выступает против планов аннексии территорий Западного берега.

По данным израильской правозащитной организации Peace Now, за первые три месяца 2025 года Израиль одобрил строительство большего количества жилья в поселениях, чем за весь 2024 год.

Радикальные группы еврейских поселенцев получили поддержку благодаря присутствию в израильском кабмине политиков жесткой линии, таких как министр финансов Бецалель Смотрич. В 2023 году Смотрич создал новый правительственный орган _п_од названием "Администрация поселений", который он лично контролирует и который позволяет быстрее принимать решения о расширении поселений.

Необычный шаг команды Нетаньяху

Директива премьер-министра, с которой ознакомился Euronews, была озвучена на последнем заседании кабинета безопасности 25 марта. В ней говорится, что контингент ЦАХАЛа на Западном берегу будет "расширен, чтобы усилить борьбу с националистическими преступлениями и обеспечить эффективное присутствие сил в зонах трения". В зоне B - части Западного берега, находящейся под совместным контролем палестинцев и Израиля - не будет разрешено создавать новые поселения-аванпосты.

В прошлом Нетаньяху уже осуждал насилие со стороны поселенцев, но считал его делом рук узкой группы радикалов, а не широко распространенным явлением, что делает изменение политики его кабинета еще более примечательным.

Директива также предусматривает экономические санкции против поселенцев, которые будут незаконно создавать новые аванпосты, в связи с расходами ЦАХАЛа на их ликвидацию. Документ призывает министров правительства поддержать "борьбу с преступлениями националистов в Иудее и Самарии", что, по-видимому, является завуалированным предупреждением Смотричу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, еще одному члену кабинета, выступающему за расширение поселений. Несколько европейских стран ввели санкции против обоих министров, включая запрет на поездки.

Сдерживание "Молодежи холмов"

В документе также упоминается о создании специального управления при министерстве обороны для борьбы с движением "Молодежь холмов", речь идет об экстремистской религиозно-националистической еврейской молодежи, проживающей на Западном берегу реки Иордан и выступающей за изгнание всех палестинцев и создание религиозного государства.

Их признали ответственными за создание аванпостов на частных палестинских землях и нападения на палестинцев, а также вандализм и разграбление имущества. Активисты "Молодежи холмов" также применяли насилие против израильских солдат и полиции во время эвакуации аванпостов. Смотрич и Бен-Гвир называли их "первопроходцами". Новая специальная администрация заявляет, что будет "удерживать молодежь из группы риска от насильственных действий с помощью образовательных и терапевтических мер".

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отмечает рост насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев Западного берега: в 2025 году было совершено более 1800 нападений и перемещено около 1600 палестинцев. В общей сложности 240 палестинцев были убиты либо поселенцами, либо армией в 2025 году. За тот же период палестинцы убили 17 израильтян.