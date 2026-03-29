Эксклюзив: Израиль пресекает насилие со стороны поселенцев на Западном берегу

Палестинец осматривает сожженный автомобиль рядом с граффити на иврите с надписью "Месть" после того, как израильские поселенцы устроили погром в деревнях на Западном берегу, 23 марта 2026 года. Авторское право  Majdi Mohammed/AP Photo
By Sophie Claudet
Опубликовано Последние обновления
В документе из офиса премьер-министра Нетаньяху, попавшем в Euronews, описаны беспрецедентные меры по борьбе с насилием со стороны поселенцев. Одновременно планируется перебросит часть войск из Ливана на Западный берег, чтобы сдержать еврейских экстремистов.

В документе, с которым удалось ознакомиться Euronews, содержатся указания канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху израильской армии и полиции пресекать насилие поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Речь идет о "Директиве премьер-министра по борьбе с националистическими преступлениями в Иудее и Самарии", необычной для администрации Нетаньяху ( Иудея и Самария - это библейские названия территории, известной сегодня как Западный берег реки Иордан - прим.)

Ранее было объявлено, что власти частично перераспределят армейский контингент из Ливана на Западный берег, чтобы сдержать насилие со стороны еврейских поселенцев. Это первый случай, когда Израиль снимает войска с активного фронта в пользу территории, которая считается гораздо менее опасной.

Новость появилась на фоне предупреждений начальника штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира о том, что армия близка к развалу из-за острой нехватки личного состава, поскольку она растянута на несколько фронтов в Газе, Ливане, Сирии и на Западном берегу, что приводит к нехватке войск.

На Западном берегу и в Восточном Иерусалиме проживает около 700 000 поселенцев, а также 3,8 миллиона палестинцев. Обе территории ООН считает незаконно оккупированными, хотя Израиль это оспаривает.

Поселенческая активность стала неуклонно расти при Нетаньяху и особенно - после избрания президентом США Дональда Трампа. Он в отличие от своих предшественников, воздерживается от осуждения расширения поселений, хотя и выступает против планов аннексии территорий Западного берега.

По данным израильской правозащитной организации Peace Now, за первые три месяца 2025 года Израиль одобрил строительство большего количества жилья в поселениях, чем за весь 2024 год [.](https://peacenow. %28источник на английском языке%29org.il/en/surge-in-settlement-plan-approvals-since-trump)

Радикальные группы еврейских поселенцев получили поддержку благодаря присутствию в израильском кабмине политиков жесткой линии, таких как министр финансов Бецалель Смотрич. В 2023 году Смотрич создал новый правительственный орган _п_од названием "Администрация поселений", который он лично контролирует и который позволяет быстрее принимать решения о расширении поселений.

Необычный шаг команды Нетаньяху

Директива премьер-министра, с которой ознакомился Euronews, была озвучена на последнем заседании кабинета безопасности 25 марта. В ней говорится, что контингент ЦАХАЛа на Западном берегу будет "расширен, чтобы усилить борьбу с националистическими преступлениями и обеспечить эффективное присутствие сил в зонах трения". В зоне B - части Западного берега, находящейся под совместным контролем палестинцев и Израиля - не будет разрешено создавать новые поселения-аванпосты.

Related

В прошлом Нетаньяху уже осуждал насилие со стороны поселенцев, но считал его делом рук узкой группы радикалов, а не широко распространенным явлением, что делает изменение политики его кабинета еще более примечательным.

Директива также предусматривает экономические санкции против поселенцев, которые будут незаконно создавать новые аванпосты, в связи с расходами ЦАХАЛа на их ликвидацию. Документ призывает министров правительства поддержать "борьбу с преступлениями националистов в Иудее и Самарии", что, по-видимому, является завуалированным предупреждением Смотричу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, еще одному члену кабинета, выступающему за расширение поселений. Несколько европейских стран ввели санкции против обоих министров, включая запрет на поездки.

Сдерживание "Молодежи холмов"

В документе также упоминается о создании специального управления при министерстве обороны для борьбы с движением "Молодежь холмов", речь идет об экстремистской религиозно-националистической еврейской молодежи, проживающей на Западном берегу реки Иордан и выступающей за изгнание всех палестинцев и создание религиозного государства.

Их признали ответственными за создание аванпостов на частных палестинских землях и нападения на палестинцев, а также вандализм и разграбление имущества. Активисты "Молодежи холмов" также применяли насилие против израильских солдат и полиции во время эвакуации аванпостов. Смотрич и Бен-Гвир называли их "первопроходцами". Новая специальная администрация заявляет, что будет "удерживать молодежь из группы риска от насильственных действий с помощью образовательных и терапевтических мер".

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отмечает рост насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев Западного берега: в 2025 году было совершено более 1800 нападений и перемещено около 1600 палестинцев. В общей сложности 240 палестинцев были убиты либо поселенцами, либо армией в 2025 году. За тот же период палестинцы убили 17 израильтян.

Также по теме

Мерц назвал "большой ошибкой" план Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан

Израиль одобрил план строительства 19 новых поселений на Западном берегу реки Иордан

Католического кардинала не пустили на мессу в Иерусалиме. Рим заявил протест