Пожарные отмечают Рождество

Австралия отмечает Рождество, но продолжает бороться с огнем. В среду 25 декабря погодные условия несколько улучшились. Пожарные штата Южная Австралия решили этим воспользоваться и отправились к Аделаидским холмам - полыхающей территории в 25 тысячам гектаров. По прогнозам метеорологов, в выходные температура воздуха вновь превысит 40C°, поднимется сильный ветер. Члены христианской организации "Армия Спасения" и волонтеры приготовили пожарным праздничный обед, чтобы отблагодарить их за отвагу и самоотдачу.
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