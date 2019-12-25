Пожарные отмечают Рождество

Австралия отмечает Рождество, но продолжает бороться с огнем. В среду 25 декабря погодные условия несколько улучшились. Пожарные штата Южная Австралия решили этим воспользоваться и отправились к Аделаидским холмам - полыхающей территории в 25 тысячам гектаров. По прогнозам метеорологов, в выходные температура воздуха вновь превысит 40C°, поднимется сильный ветер. Члены христианской организации "Армия Спасения" и волонтеры приготовили пожарным праздничный обед, чтобы отблагодарить их за отвагу и самоотдачу.