Граждане Алжира 44-ю пятницу подряд вышли на улицы, протестуя на этот раз против нового президента и его призыва к диалогу. В столице собравшиеся скандировали "Генералов - в мусорные баки!" и "Алжир хочет независимости!" Большинство из них не принимают результаты президентских выборов 16 декабря, на которых победил Абдельмаджид Теббун. Они продолжают требовать радикальных реформ и полного обновления правящей элиты. 74-летний Теббун служил под началом экс-президента Бутефлики, некоторое время был премьер-министром. Он считается приближённым главнокомандующего Вооруженными силами генерала-лейтенанта Ахмеда Гайда Салаха. После того, как в четверг он принес присягу, Теббун предложил протестному движению вступить в диалог, пообещал назначить молодых министров и добиваться принятия новой конституции. Но его инициативы были отвергнуты улицей. Акции протеста состоялись также во втором городе Алжира Оране.