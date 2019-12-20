Рождественское "Восстание вымирающих" в Сиднее

Участники движения «Восстание вымирающих» провели в Сиднее «рождественскую» акцию протеста с требованием от австралийских властей объявить режим экологической чрезвычайной ситуации.
Активисты в праздничных костюмах оленей с санями Санта-Клауса в час-пик заблокировали перекрёсток в центре города, некоторые из них приклеили себя к асфальту, пока на санях позировал протестующий в гигантской маске с лицом премьер-министра Скотта Моррисона. Вокруг протестной инсталляции разбросали уголь и закрепили изображения огня — это напоминание о лесных пожарах, которые бушуют в штате Новый Южный Уэльс.
Полиция окружила протестующих и вытеснила их с проезжей части. Задержаны семь человек, в том числе активист в маске главы правительства.
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