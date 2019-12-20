Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
Рождественское "Восстание вымирающих" в Сиднее

no comment

Рождественское "Восстание вымирающих" в Сиднее

Участники движения «Восстание вымирающих» провели в Сиднее «рождественскую» акцию протеста с требованием от австралийских властей объявить режим экологической чрезвычайной ситуации.

Активисты в праздничных костюмах оленей с санями Санта-Клауса в час-пик заблокировали перекрёсток в центре города, некоторые из них приклеили себя к асфальту, пока на санях позировал протестующий в гигантской маске с лицом премьер-министра Скотта Моррисона. Вокруг протестной инсталляции разбросали уголь и закрепили изображения огня — это напоминание о лесных пожарах, которые бушуют в штате Новый Южный Уэльс.

Полиция окружила протестующих и вытеснила их с проезжей части. Задержаны семь человек, в том числе активист в маске главы правительства.

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.