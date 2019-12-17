Рождественская сказка на Тайване

На Тайване в Нью-Тайбэе в районе Баньцяо проходит крупнейшее ежегодное рождественское мероприятие - фестиваль Christmasland in New Taipei City. Он включает в себя различные световые шоу и рождественские ярмарки. Основное световое представление начинается ежедневно в половине шестого вечера и длится до полуночи.
По словам местных властей, Christmasland - это "мир счастливого Рождества" в городских условиях. Здесь установлена роскошная игровая площадка, предназначенная для людей всех возрастов, интерактивные художественные гаджеты, "лесной мини-поезд" и рождественский сувенирный дом Miravivi. Рождественский праздник в Нью-Тайбэе продлится до 1 января.
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