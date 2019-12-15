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Папа Римский Франциск благословил фигурки Младенца Иисуса

Папа Римский Франциск обратился к детям, собравшимся на площади святого Петра в Риме. Он сообщил им, что «от всего сердца» благословил фигурки Младенца Иисуса для их рождественских вертепов, которые они принесли с собой.

Франциск пожелал детям счастливого воскресенья и напомнил, что статуэтки нужно обязательно положить обратно.

Традиция благословлять фигурки Младенца Иисуса появилась 50 лет назад. В декабре 1969 года Папа Павел VI впервые благословил «бамбинелли», которых дети взяли с собой на площадь святого Петра.

В этот раз Папа Франциск напомнил также в своей речи, что в будущем году с 13 по 20 сентября в Будапеште состоится 52-й Международный Евхаристический Конгресс.

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