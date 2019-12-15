В Китае в провинции Цзилинь открылся ежегодный сезон зимней рыбалки.
Рыбаки выпиливают большие лунки во льду озера Цаган-Нур, забрасывают в них сети и используют лошадей, чтобы вытащить улов из воды.
Эта древняя традиция, сохранившаяся в автономном районе Внутренняя Монголия, насчитывает более тысячи лет.
Сезон подледной рыбалки на озере Цаган-Нур длится до наступления нового года по лунному календарю. В это время здесь проводятся рыбные фестивали и мероприятия для туристов, которые приезжают понаблюдать за традиционным способом подводной рыбной ловли со всего света.
Озеро Цаган-Нур входит в десятку крупнейших пресных водоемов Китая. Его площадь около 500 кв. километров и в нем насчитывается более 60 видов рыб.
Зимняя рыбалка на озере Цаган-Нур внесена в Список нематериального культурного наследия КНР и считается одним из «ста чудес Китая».
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