Активисты Greenpeace на фасаде Еврокомиссии

Во время подготовки саммита ЕС в Брюсселе активисты Greenpeace вывесили на фасад здания Еврокомиссии баннер со словами «Климатическое ЧП». В акции приняли участие более 60 человек, — об этом сообщают в самой организации. Они приехали к зданию Еврокомиссии на пожарной машине, «чтобы символически добавить огня и дыма саммиту ЕС». Участники пикета на улице стояли с плакатами-предупреждениями: «Разрушители климата внутри».

По сообщениям бельгийских СМИ, власти не получали уведомлений о проведении этой акции. Полиция прибыла на место уже после появления плаката на фасаде Еврокомиссии. У активистов проверили документы, но никого задерживать не стали. Из-за того, что пикетчики частично ограничили въезд в важный для города туннель, дорожные службы были вынуждены временно перекрыть движение по крупной автомагистрали.