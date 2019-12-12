Лидеры ЕС внимают гласу народов

Нового здание Европейского Совета, построенное за 312 миллионов евро, было готов к приёму высочайших гостей. Но в четверг утром на него вскарабкались люди попроще - без приглашения или аккредитации.

Активисты экологического движения Greenpeace привязали себя к оконным рамам и включили сирены, желания напомнить миру о том, что они считают "чрезвычайной ситуацией с глобальным климатом".

Внизу, с площади их подзадоривали и другие защитники окружающей среды, которые осуждали хищнический промысел рыбы. И те и другие требовали от Еврокомиссии ужесточить так называемое «Зелёное соглашение» стран ЕС.

«Мы рады, что в "зелёной сделке" содержатся большие обязательства в смысле амбиций, но в него нужно включить океан, - сказала Ребекка Хаббард из организации «Наша рыба». - На океане держится вся жизнь на планете».

Своё место в центре событий дня занял новый Председатель Совета ЕС. Похоже, Шарль Мишель учёл требования протестующих и начал говорить то, что им хотелось услышать.

"Климатическая нейтральность — это очень важная цель и сигнал о наших намерениях на будущее, - сказал он. Мы также должны очень много инвестировать в исследования, инновации, в новые перспективные проекты, в будущее Европы".

Однако Венгрия, Польша и Чешская Республика не могут пока нейтрализовать все выбросы своей угольной и прочей промышленности. Их лидеры призывают компенсировать им расходы на переориентацию экономики.

«Те, кто добивается углеродной нейтральности, должен понять, что у нашей страны другая энергетическая структура, чем у них, - сказал по прибытии чешский премьер-министр Андрей Бабиш. Наши затраты на переходный период составят более 30-40 миллиардов евро».

На саммит будут также обсуждаться долгосрочный бюджет Евросоюза, который сократиться от потери британского взноса, и продление действий санкций против России.

Пока Чарльз Мишель встречал у входа приглашенных, фермеры из Литвы играли неподалёку традиционную музыку. Они призвали увеличить субсидирование сельского хозяйства стран Балтии и тоже надеялись, что лидеры прислушаются к живым голосам народов.