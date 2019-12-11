В Индии нашли кобру с двумя головами

Кобра с двумя головами была замечена недалеко от города Миднапур, расположенном в индийском штате Западная Бенгалия. Змея приползла в близлежащее село, жители которого напоили гостью молоком. Примечательно, что селяне отказались отдавать змею лесникам. Моноклевая кобра (латинской название Naja kaouthia) - ядовитая змея из семейства аспидов. Они встречается в Южной и Юго-Восточной Азии. Змеи обитают в рисовых полях, болотах, лугах и лесах, но могут появляться и в других местах.