Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

В Индии нашли кобру с двумя головами

Кобра с двумя головами была замечена недалеко от города Миднапур, расположенном в индийском штате Западная Бенгалия. Змея приползла в близлежащее село, жители которого напоили гостью молоком. Примечательно, что селяне отказались отдавать змею лесникам. Моноклевая кобра (латинской название Naja kaouthia) - ядовитая змея из семейства аспидов. Они встречается в Южной и Юго-Восточной Азии. Змеи обитают в рисовых полях, болотах, лугах и лесах, но могут появляться и в других местах.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.