Словакия: взрыв газа в жилом доме

Не менее пяти человек погибли в результате взрыва газа в жилом 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии. Пострадали свыше десяти человек. В Прешов направился премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. По данным пожарных, взрыв произошел между 9 и 12 этажом. Несколько человек смогли выбраться на крышу здания. На месте ЧП работают пожарные, бригады скорой помощи и спасатели.
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