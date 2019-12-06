Кадры примечательных событий, прошедших в Европе и Азии

Кульминацией мероприятий по случаю 215-й годовщины Аустерлицкого сражения, стала костюмированная театрализованная реконструкция битвы "трех императоров". В ней были задействованы сотни энтузиастов как из европейских стран, так и из США, Канады и России. Члены военно-исторических клубов были одеты в формы солдат войск российского императора Александра I (1801-1825), австрийского императора Франца I (1804-1835) и Великой армии Наполеона.

На острове Хоккайдо туристы и местные жители наблюдают за забавным поведением японских макак. Холодные дни обезьянки проводят в горячих источниках. Посетители, среди которых много детей, подкармливают животных и делают снимки.

Во французском Лионе начался знаменитый на весь мир Праздник света. В этом году он проходит на фоне протестов против пенсионной реформы. В отелях и ресторанах ожидается на порядок меньше гостей, чем в прошлом году. В 2018-м Праздник света в Лионе посетили около двух миллионов туристов.