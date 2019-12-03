Яйцо для министра юстиции

Акцией протеста встретили министра юстиции Мальты Оуэна Бонничи в центре Валлетты перед официальным приёмом делегации Европарламента. Речь на переговорах шла о расследовании убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. Демонстранты обвиняют правительство в бездействии, потворствовании коррупции и сокрытии заказчиков громкого преступления. Они скандировали “Позор”, один из протестующих бросил и попал яйцом в Бонничи.

Дафне Каруана Галиция, автор серии резонансных публикаций о связях государственных деятелей с мафией, была убита у своего дома в октябре 2017. Она погибла в результате взрыва её автомобиля. В рамках этого дела были допрошены некоторые чиновники правительства, задержан один из крупных бизнесменов, которого подозревают в посредничестве при организации убийства. Информагентства со ссылкой на неназванные информированные источники сообщали, что в отставку из-за этого дела может уйти премьер-министр Джозеф Мускат.