Грета Тунберг едет в Мадрид

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вернулась в Европу после длительного путешествия в США. Она во второй раз пересекла Атлантику, принципиально не пользуясь услугами гражданской авиации. Путешествие через океан заняло три недели. Во вторник Тунберг торжественно встретили в порту Лиссабона. Там она сделала заявление о влиянии молодёжного движения в защиту экологии. По словам активистки, люди "недооценивают силу рассерженных детей".
Из столицы Португалии Грета Тунберг должна направиться в Мадрид, где проходит конференция участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Активистка предполагает быть в Испании уже в пятницу, когда в Мадриде должна пройти демонстрация, приуроченная к климатическому саммиту.
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