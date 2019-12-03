Грета Тунберг едет в Мадрид

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вернулась в Европу после длительного путешествия в США. Она во второй раз пересекла Атлантику, принципиально не пользуясь услугами гражданской авиации. Путешествие через океан заняло три недели. Во вторник Тунберг торжественно встретили в порту Лиссабона. Там она сделала заявление о влиянии молодёжного движения в защиту экологии. По словам активистки, люди "недооценивают силу рассерженных детей".

Из столицы Португалии Грета Тунберг должна направиться в Мадрид, где проходит конференция участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Активистка предполагает быть в Испании уже в пятницу, когда в Мадриде должна пройти демонстрация, приуроченная к климатическому саммиту.