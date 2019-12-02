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Британские матери призывают к борьбе с изменениями климата

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Британские матери призывают к борьбе с изменениями климата

Матери – активистки движения «Восстание против вымирания» требуют принятия мер по борьбе с изменениями климата. В понедельник, придя вместе со своими детьми к штаб-квартире Консервативной партии в Лондоне, они призвали политиков к более активным действиям. Собравшиеся держали транспаранты с лозунгами и пели песни.

В Великобритании, где на следующей неделе пройдут парламентские выборы, вопрос климатических изменений стал одним из ключевых в дебатах между основными политическими партиями. Большинство избирателей также отмечают его важность.

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