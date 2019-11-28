Тела погибших в Великобритании вьетнамцев доставили на родину

Во Вьетнаме прошли похороны двух молодых людей 33 и 18 лет, тела которых были найдены в контейнере с нелегалами в Великобритании.

В конце октября около Лондона был обнаружен грузовой контейнер, в котором находились 39 тел граждан Вьетнама. Опознанные тела были переданы родственникам на этой неделе. По словам близких, люди отправилась в Великобританию на заработки.

После этого инцидента власти Вьетнама планируют ужесточить меры в отношении "торговцев людьми", которые обманом привлекают нелегалов, стремящихся найти работу за границей.