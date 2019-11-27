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Россия

Сырный бум в России

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  Ольга Кепински 
Сырный бум в России
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Камамбер, Бри, Моцарелла и Буррата. Известные иностранные сыры, но все российского производства.

На сыроварне в подмосковном Королеве спустя пять лет после введения контрсанкций от заказов нет отбоя. И первыми такому бешеному успеху удивились сами производители.

Супруги Ковтуны открыли сыроварню в 2018 году, но уже сейчас спрос превышает их производственные возможности.

Всего они выпускают около 20 сортов, но особым успехом пользуется сыр "Пещерный" с ореховыми и фруктовыми нотками, получивший в прошлом месяце золотую медаль на престижном конкурсе World Cheese Awards.

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Ура, Ура! Мы взяли Золотую медаль за сыр Пещерный из нашего сырного погреба! 🥇 На очень престижном конкурсе World Cheese Awards 2019 в Италии! Он шёл параллельно с французским конкурсом. ・・・ ПЕРВОЕ УЧАСТИЕ РОССИИ! ЭТО БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА! @cheese.beer - 1 ЗОЛОТО @sirotaoleg - 4 бронзы @de.famille - 2 бронзы Подписывайтесь на аккаунты победителей, что бы узнать подробности о том, какой же сыр выйграл медаль! А мы о них напишем позже! #победа_сыроделов_россии #worldcheeseawards #worldcheeseawards2019

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Предзаказ на этот сыр, который выстаивается в течение 7 месяцев, расписан вплоть до марта следующего года.

Рецепт отрабатывался много лет. Нужно было довести его до ума. Вызревает он в сырном погребе 7 месяцев. Поэтому понять, понравился тебе сыр или нет можно только через 7 месяцев. Это все мои дети. Я их люблю. Мы за ними ухаживаем, говорим о сыре постоянно. Поэтому, это любовь
Эльвира Ковтун
сыровар

По мнению производителя, сыроварением в России занимались издавна, а теперь из-за контрсанкций эта отрасль снова стала актуальной.

В России мы сырами занимались из поколения в поколение. Наши предки, прадеды занимались сырами в революционное, дореволюционное время. Мы даже экспортировали этот сыр в Европу, в прибалтийские страны. А сейчас действительно сырный бум. Мы восстанавливаем это все, вспоминаем рецептуру наших дедов
Вячеслав Ковтун
сыровар

За пять лет политики импортозамещения в России в молочной промышленности привела к росту производства на треть.

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