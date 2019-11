Сырный бум в России

View this post on Instagram

Ура, Ура! Мы взяли Золотую медаль за сыр Пещерный из нашего сырного погреба! 🥇 На очень престижном конкурсе World Cheese Awards 2019 в Италии! Он шёл параллельно с французским конкурсом. ・・・ ПЕРВОЕ УЧАСТИЕ РОССИИ! ЭТО БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА! @cheese.beer - 1 ЗОЛОТО @sirotaoleg - 4 бронзы @de.famille - 2 бронзы Подписывайтесь на аккаунты победителей, что бы узнать подробности о том, какой же сыр выйграл медаль! А мы о них напишем позже! #победа_сыроделов_россии #worldcheeseawards #worldcheeseawards2019