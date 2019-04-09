Сыр, вино и «аэробусы»

Соединённые Штаты опубликовали список европейских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины. В перечне — продукты питания, вино, а также гражданские самолёты и комплектующие к ним. Причина — «дело „Аэробуса“».

В США считают, что четыре страны ЕС — Франция, Италия, Испания и Германия — незаконно субсидируют европейский авиастроительный концерн. Всемирная торговая организация поддержала позицию Вашингтона, оценив ежегодный ущерб для США в 11 миллиардов долларов. Именно для его компенсации и вводятся пошлины. В Штатах подчёркивают, что отменят тарифы сразу же, как только незаконное субсидирование «Аэробуса» прекратится.

В то же самое время в Евросоюзе обвиняют сами США в незаконном субсидировании «Боинга». Тяжбы вокруг авиапроизводителей длятся в общей сложности уже полтора десятка лет.