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В школе Санта-Клаусов — дополнительный набор

Школа Санта-Клаусов в Лондоне объявляет дополнительный набор: в этом году клиентов, желающих, пригласить к себе домой или в офис рождественского персонажа, значительно увеличилось. Организаторы школы, компания «Министерство веселья», полагают, что британцы устали от политики и долгой истории с «Брекситом» и хотят отвлечься и развлечься.

В школе Санта-Клаусы учатся говорить «Счастливого Рождества!» на нескольких языках, узнают, как разбираться в игрушках и подарках.

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