"Happy Birthday" для Тины Тёрнер

За плечами этой женщины десятки лет музыкальной карьеры. Несмотря на серьезные испытания, выпавшие на ее долю, она полна жизни и смотрит в будущее с оптимизмом. И да, ей исполнилось 80 лет. Тину Тёрнер поздравил с юбилеем актёрский состав мюзикла "Тина". Артисты (среди них, исполнившая роль Тёрнер Эдрианн Уоррен) спели под аплодисменты публики для юбилярши "Happy Birthday".
Другие No Comment
Греция: как свинья сорвала прямой эфир
Шёнбруннский зоопарк представил нового обитателя
Ливан: заброшенное здание стало символом протестов
Общение с ежами в московском кафе
Спасатели ищут выживших под завалами
Красные туфли в память об убитых женщинах
Девочка-рекордсменка разбивает плиты и делает оригами
Французы отмечают ореховый праздник
Застывший во льду метан
Искусство против насилия
Остров с крупнейшим месторождением меди голосует за независимость
Филиппины: убитые журналисты не забыты
Император в храме Исэ
Пёс Хантер и жираф Джазз