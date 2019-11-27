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"Happy Birthday" для Тины Тёрнер

За плечами этой женщины десятки лет музыкальной карьеры. Несмотря на серьезные испытания, выпавшие на ее долю, она полна жизни и смотрит в будущее с оптимизмом. И да, ей исполнилось 80 лет. Тину Тёрнер поздравил с юбилеем актёрский состав мюзикла "Тина". Артисты (среди них, исполнившая роль Тёрнер Эдрианн Уоррен) спели под аплодисменты публики для юбилярши "Happy Birthday".

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